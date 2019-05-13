Эксперт назвал возможную причину отмены визита Помпео в Москву

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-13T13:52:03+03:00

Дмитрий Солонников считает, что американская дипломатия все больше напоминает "метания и шараханья"

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Отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Москву не столь критична, как то, что накануне сорвалась его поездка в Германию, поскольку политик все же посетит Россию, да и переговоры с руководством страны тоже состоятся. Однако к американской дипломатии в целом возникает все больше вопросов. Такую позицию высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

"Всё, что происходит с американской дипломатией, напоминает метания и шараханья. Это не какая-то плановая работа, когда за несколько недель или месяцев составлены график перемещений, система встреч, согласована повестка дня для переговоров. Все решения принимаются на ходу — такая сиюминутная реакция на возникающие проблемы", - прокомментировал ситуацию эксперт.

По его мнению, система планирования и выстраивания логистики в Госдепартаменте может работать довольно плохо. Также на ситуации сказывается внешний кризис и проблемы внутри страны.

"У США сейчас появляется сиюминутная головная боль, в рамках которой и строится график ближайших встреч",- цитирует Солонникова телеканал RT.

Сайт kp.ru писал о том, что в этот понедельник, 13 мая, Помпео должен был посетить Москву, а потом отправиться в Сочи для встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом страны Владимиром Путиным. Однако в самый последний момент было решено изменить первую часть плана. В результате госсекретарь отправился в Брюссель.

ИСТОЧНИК KP.RU