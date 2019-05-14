Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

СЕГОДНЯ 00:50 2019-05-14T00:55:02+03:00

Телеведущего возмутило то, что гость оправдывал сотрудничество националиста с Гитлером борьбой со сталинизмом [видео]

Изменить размер текста: A A

Во время эфира программы “Кто против” телеведущий Владимир Соловьев выгнал украинского журналиста Всеволода Непогодина из студии за слова о Степане Бандере. В передаче в понедельник обсуждали культ личности Иосифа Сталина и его роль в советской истории.

Соловьев выгнал украинского гостя из студии! ."Кто против?": социально-политическое ток-шоу с Михеевым и Соловьевым от 13.05.19

Соловьев напомнил, что на Украине сейчас популяризируется образ Степана Бандеры, который сотрудничал с фашистской Германией. Непогодин же отметил, что Бандера выступал против сталинизма и у него не было другой альтернативы, чтобы бороться за свободу Украины.

После этих слов ведущий передачи возмутился и выгнал эксперта из студии.

"То есть ты, сволочь, у меня в студии, говоришь то, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это — альтернатива борьбы? <…> Пошел вон отсюда! Я даже объяснять не хочу", — заявил он.

После этого Непогодин покинул студию.

Как писал сайт kp.ru, Бандера был религиозным фанатиком, который сотрудничал с фашистами во время Второй мировой войны и убивал своих же соотечественников. Был лидером запрещенной в России "Организации украинских националистов".

В декабре 2018 года Верховная рада приняла постановление о 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры и сделали 1 января официальным праздником в его честь.

ИСТОЧНИК KP.RU