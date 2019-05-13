2019-05-13T00:43:29+03:00
Звезды

«Евровидение – 2019» официально открылось в Тель-Авиве

Участники конкурса традиционно проходят по «оранжевой дорожке»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Филипп Киркоров и Сергей Лазарев на «оранжевой дорожке»Филипп Киркоров и Сергей Лазарев на «оранжевой дорожке»Фото: REUTERS
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Вечером в воскресенье, 12 мая, в Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс «Евровидение – 2019». Традиционно, шоу началось с дефиле участников на «оранжевой дорожке», передает израильская корпорация общественного вещания Kan. Появились и представители российской делегации.

«Привет всем! Я так счастлив вернуться», - сказал певец Сергей Лазарев, уже второй раз выступающий за Россию на «Евровидении».

Исполнитель коротко рассказал, о чем будет его песня, которую он привез на конкурс: о сложных моментах, которые бывают в жизни у каждого, «о том, что нам нужно бороться со всеми нашими страхами, оставлять их в прошлом и двигаться вперёд».

«Для меня это потрясающий момент — снова быть на этой земле с таким замечательным произведением, подготовленным для такого значительного события. Это музыкальные Олимпийские игры. У меня здесь много друзей, я знаю многих певцов. Я, кстати, сам пою на иврите», - заявил Филипп Киркоров, когда вышел на «оранжевую дорожку» вместе с Лазаревым.

А в подтверждение своих слов «король» российской эстрады спел строчку из израильской песни «Кан ноладти», сообщает телеканал RT.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Сергей Лазарев, он выступит с композицией под названием Scream, в переводе на русский – «Крик». Слова написала шведский сонграйтер Шэрон Вон, музыку – Димитрос Контопулос, а продюсером песни стал Филипп Киркоров.

Выступление Лазарева запланировано во втором полуфинале 16 мая. Первый полуфинал состоится 14 мая, а финал — 18 мая.

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Несмотря на то, что подготовка к конкурсу занимает минимум три месяца у каждого артиста, старт «Евровидения» для всех официально наступает со дня открытия и прохода артистов по красной дорожке. В этом году - оранжевой, в честь главного спонсора шоу. Мы были потрясены разнообразием нарядов людей, которые буквально через несколько дней сразятся на сцене Тель-Авива. Но пока расскажем о победителях среди самых странных «луков» (подробности).

Сергей Лазарев: от Smash!! до «Евровидения».«Темненький» из Smash!! сумел стать Сергеем Лазаревым - самостоятельным и успешным артистом. И ему всё-таки удалось добраться до «Евровидения». Дважды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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