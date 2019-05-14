У безработного москвича отобрали пакет с 4 миллионами рублей

СЕГОДНЯ 11:36 2019-05-14T11:48:36+03:00

Неизвестный брызнул в лицо мужчине некой жидкостью, несколько раз ударил его по голове и скрылся

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В Москве неизвестный ограбил безработного мужчину на 4 миллиона рублей. Инцидент произошел накануне в Чукотском проезде. О случившемся рассказали в пресс-службе столичной полиции.

Заявление о преступлении поступило в дежурную часть в минувший понедельник, 13 мая. Неработающий житель столицы 1988 года рождения сообщил о том, что днем около 12.50 на него напал неизвестный. Сам москвич в момент инцидента сидел за рулем своего автомобиля Hyundai Solaris возле подъезда жилого дома.

Нападавший брызнул ему в лицо из баллончика с неустановленной жидкостью, два раза ударил в область виска, вырвал из рук пакет с деньгами и скрылся. Источник "КП" в правоохранительных органов уточняет, что сумму в размере 3,4 миллиона рублей мужчине передал его знакомый. Пострадавший добавил к ней свои 600 тысяч рублей и должен был отдать их своему компаньону. Суть сделки не разглашается.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный в особо крупном размере".

Сайт kp.ru писал о том, что похожие случаи, когда у безработных крадут крупные суммы денег и дорогие вещи, довольно часто происходят в столице. Так, например, в марте у женщины угнали Mercedes-Benz S63 AMG 4MATIC стоимостью 5,5 миллионов рублей, а в апреле без внедорожника Land Cruiser 200 остался другой неработающий москвич.

ИСТОЧНИК KP.RU