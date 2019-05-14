2019-05-14T13:29:39+03:00
Политика

В штабе Зеленского назвали недоразумением отмену визита адвоката Трампа

Избранный президент Украины даже не знал, что Рудольф Джулиани собирается посетить Киев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского пообещала разрешить "недоразумение" вокруг ситуации с отменой визита адвоката президента США Рудольфа Джулиани в Киев. Соответствующее заявление сделал советник политика Дмитрий Разумков.

По его словам, Зеленский даже не знал о том, что Джулиани собирается посетить Украину до того, как об этом не начали писать СМИ.

"Именно поэтому мне удивительна та информация, которая появилась в американской прессе о том, что кто-то давал комментарий из наших коллег, представителей команды, о том, что там есть какие-то подводные камни. Это не соответствует действительности", - сказал Разумков.

При этом он подчеркнул, что Зеленский готов организовывать встречи не только с официальными представителями властей, но и с лидерами политических сил, включая частных лиц, передает ICTV.

Сайт kp.ru писал о том, что адвокат Дональда Трампа собирался посетить Киев, чтобы убедить новоизбранного президента Украины начать расследование относительно приписываемого России вмешательства в американские выборы, однако спустя некоторое время отказался от этой идеи. Джулиани заявил, что в окружении Зеленского слишком много "врагов" США.

Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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