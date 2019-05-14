Спикер Верховной Рады Украины подписал закон о государственном языке
Во вторник, 14 мая, парламент Украины отказался отменить закон «Об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни» и документ был подписан спикером Рады Андрей Парубий, пообещав «гнев украинского народа» тем, кто попробует отменить закон о языке.
"Как только вы коснетесь ревизии закона о языке или о декоммунизации, вы ощутите весь гнев украинского народа. Я говорю как Андрей Парубий. Мы не допустим реванш" – заявил спикер, подчеркнув, что законопроект не удастся отменить, в том числе в случае обращения в Конституционный суд.
Проекты об отмене законопроекта, внесенные на прошлой неделе не набрали минимально необходимых 226 голосов.
Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла в окончательном чтении закон об «исключительности» украинского языка. За него проголосовали 278 депутатов. 30 апреля документ подписал президент Украины Петр Порошенко.
Закон обязывает использовать украинский язык во всех социальных сферах жизни, а также закрепляет действие языковых квот для телевидения и радио.
ИСТОЧНИК KP.RU