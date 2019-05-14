2019-05-14T14:08:29+03:00
Политика

Спикер Верховной Рады Украины подписал закон о государственном языке

Украинский парламент отказался отменить внесенный законопроект об исключительном использовании украинского языка
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Спикер рады подписал закон о государственном языкеСпикер рады подписал закон о государственном языкеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 14 мая, парламент Украины отказался отменить закон «Об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни» и документ был подписан спикером Рады Андрей Парубий, пообещав «гнев украинского народа» тем, кто попробует отменить закон о языке.

"Как только вы коснетесь ревизии закона о языке или о декоммунизации, вы ощутите весь гнев украинского народа. Я говорю как Андрей Парубий. Мы не допустим реванш" – заявил спикер, подчеркнув, что законопроект не удастся отменить, в том числе в случае обращения в Конституционный суд.

Проекты об отмене законопроекта, внесенные на прошлой неделе не набрали минимально необходимых 226 голосов.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла в окончательном чтении закон об «исключительности» украинского языка. За него проголосовали 278 депутатов. 30 апреля документ подписал президент Украины Петр Порошенко.

Закон обязывает использовать украинский язык во всех социальных сферах жизни, а также закрепляет действие языковых квот для телевидения и радио.

ИСТОЧНИК KP.RU

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