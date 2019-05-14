2019-05-14T14:44:54+03:00
Политика

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Сочи

Глава американского внешнеполитического ведомства встретится с Лавровым и Путиным
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Майк ПомпеоМайк ПомпеоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 14 мая, самолет госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео приземлился в международном Сочинском аэропорту. Дипломат прибыл в Россию со своим первым визитом в качестве главы американского внешнеполитического ведомства.

В Сочи Помпео встретиться с президентом России Владимиром Путиным с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В своем Twitter американский госсекретарь сообщил, что собирается обсудить ряд важных тем, а также найти пути движения вперед, отметив, что по некоторым вопросам стороны могут прийти к согласию.

Помпео приземлился в Сочи.

Ранее Лавров сообщил, что он ожидает откровенного разговора с Помпео на тему иранской ядерной сделки. В Кремле заявили, что во время встречи речь пойдет о вопросах разоружения, ситуации в Иране, Сирии, Венесуэле и об отношениях с Северной Кореи.

Смотрите трансляцию визита Госсекретаря США на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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