Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Сочи

14 Май 14:44 2019-05-14T14:44:54+03:00

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Во вторник, 14 мая, самолет госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео приземлился в международном Сочинском аэропорту. Дипломат прибыл в Россию со своим первым визитом в качестве главы американского внешнеполитического ведомства.

В Сочи Помпео встретиться с президентом России Владимиром Путиным с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В своем Twitter американский госсекретарь сообщил, что собирается обсудить ряд важных тем, а также найти пути движения вперед, отметив, что по некоторым вопросам стороны могут прийти к согласию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708640" frameborder="0"></iframe> Помпео приземлился в Сочи.

Ранее Лавров сообщил, что он ожидает откровенного разговора с Помпео на тему иранской ядерной сделки. В Кремле заявили, что во время встречи речь пойдет о вопросах разоружения, ситуации в Иране, Сирии, Венесуэле и об отношениях с Северной Кореи.

Смотрите трансляцию визита Госсекретаря США на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU