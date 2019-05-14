2019-05-14T15:34:23+03:00
Политика

Помпео заявил, что Трамп привержен улучшению отношений с Россией

Госсекретарь США рассказал причине своего визита в Сочи
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Помпео сообщил, что Трамп привержен улучшению отношений с РоссиейПомпео сообщил, что Трамп привержен улучшению отношений с РоссиейФото: REUTERS
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На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео заявил, что прибыл в Сочи, потому что президент США Дональд Трамп привержен улучшению отношений с Россией. В свою очередь глава российского МИД сообщил, что Москва готова к конструктивному диалогу с Вашингтоном при обоюдном настрое.

«Я нахожусь здесь сегодня потому, что президент Трамп привержен улучшению отношений», - сказал американский госсекретарь.

«Считаю, что пора начать выстраивать новую, более ответственную конструктивную матрицу взаимного восприятия друг друга. Мы к этому готовы, разумеется, если наши американские партнеры проявляют встречную заинтересованность», - ответил Лавров.

Ранее в своем Twitter Помпео сообщил о намерении обсудить ряд важных тем, а также найти пути движения вперед, отметив, что по некоторым вопросам стороны могут прийти к согласию. В понедельник, 13 мая, Лавров заявил, что он ожидает откровенного разговора с госсекретарем США на тему иранской ядерной сделки.

Смотрите прямую трансляцию встречи Лаврова и Помпео на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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