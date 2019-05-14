2019-05-14T18:34:19+03:00
Политика

Зеленский: "ВРУ – жизненный девиз депутатов Верховной рады"

Новоизбранный президент Украины возмущен тем, что парламентарии затягивают с назначением даты инаугурации [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский: ВРУ – жизненный девиз Верховной радыЗеленский: ВРУ – жизненный девиз Верховной радыФото: REUTERS
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ВРУ – девиз депутатов Верховной рады нынешнего созыва. Таким образом новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал попытки парламентариев назначить дату инаугурации.

«Верховная рада Украины - сокращенно ВРУ. ВРУ - их жизненный девиз. Запомните фамилии депутатов этого созыва. И на следующих парламентских выборах - делайте выводы», - написал Зеленский на своей официальной страницы в Facebook.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в понедельник, 13 мая первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко пообещала, что дата инаугурации избранного президента будет определена на текущей пленарной неделе, которая пройдет 14-17 мая.

Напомним, что ранее Зеленский призвал депутатов не затягивать с вопросом инаугурации, поскольку действующий президент Украины Петр Порошенко на данный момент продолжает проводить активные кадровые перестановки в руководстве страны. Новоизбранный президент выступал за то, чтобы он мог вступить в свою должность уже на этой недели.

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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