Зеленский: "ВРУ – жизненный девиз депутатов Верховной рады"
ВРУ – девиз депутатов Верховной рады нынешнего созыва. Таким образом новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал попытки парламентариев назначить дату инаугурации.
«Верховная рада Украины - сокращенно ВРУ. ВРУ - их жизненный девиз. Запомните фамилии депутатов этого созыва. И на следующих парламентских выборах - делайте выводы», - написал Зеленский на своей официальной страницы в Facebook.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, в понедельник, 13 мая первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко пообещала, что дата инаугурации избранного президента будет определена на текущей пленарной неделе, которая пройдет 14-17 мая.
Напомним, что ранее Зеленский призвал депутатов не затягивать с вопросом инаугурации, поскольку действующий президент Украины Петр Порошенко на данный момент продолжает проводить активные кадровые перестановки в руководстве страны. Новоизбранный президент выступал за то, чтобы он мог вступить в свою должность уже на этой недели.
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.
ИСТОЧНИК KP.RU