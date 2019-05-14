2019-05-14T20:34:43+03:00
В мире

Трамп опроверг сведения о резком увеличении американского воинского контингента на Ближнем Востоке

Ранее газета New York Times сообщила о готовности Пентагона отправить в ближневосточный регион до 120 тысяч военнослужащих
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что Пентагон якобы готов отправить на Ближний Восток до 120 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает во вторник агентство Associated Press.

"Это фейковые новости. Стал бы я делать это сейчас? Конечно нет", - сказал президент США. По словам Трампа, в случае обострения ситуации в регионе Вашингтон бы отправил "чертовски больше военных, чем такое их число". Президент также обвинил газету New York Times, которая опубликовала соответствующий материал, в распространении фейковых новостей.

В материале американского издания отмечалось, что США готовы отправить в ближневосточный регион до 120 тысяч военнослужащих в случае, если Иран атакует американских военных или ускорит работы над ядерным оружием. По данным New York Times, этот план представил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан на прошедшей в четверг встрече помощников президента по национальной безопасности; при этом план не предусматривает сухопутного вторжения в Исламскую Республику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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