Рябков: США демонстрируют интерес к сотрудничеству с РФ по Сирии лишь на словах

14 Май 21:36 2019-05-14T21:36:54+03:00

Заместитель министра отметил, что подходы Москвы и Вашингтона к ситуации по-прежнему различаются

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Подходы России и США к решению сирийского конфликта по-прежнему существенным образом различаются. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам представителя МИД России, ситуация в Сирии рассматривалась в ходе переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео. "Американские коллеги демонстрируют лишь вербальную заинтересованность в том, чтобы расширять сотрудничество и плоскости соприкосновения наших позиций по Сирии. По содержанию наши подходы по-прежнему существенным образом различаются", - приводит ТАСС слова Рябкова.

Заместитель министра иностранных дел также отметил, что Помпео и Лавров обсудили тему вывода войск США из Сирии. По словам Рябкова, этот вопрос главы внешнеполитических ведомств обсудили "детальнейшим образом".

Говоря о роли курдского фактора в сирийском урегулировании, Рябков заявил, что он имеет "существенное значение". "Мы против спекуляций на этом факторе, которыми занимаются некоторые наши коллеги и партнеры", - заключил Рябков.

Переговоры Сергея Лаврова и Майкла Помпео состоялись во вторник, 14 мая, в Сочи. В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств РФ и США обсудили ситуацию в Венесуэле, Северной Корее, Сирии, Украине, Афганистане, иранскую ядерную сделку и вопросы, связанные с контролем над вооружениями

ИСТОЧНИК KP.RU