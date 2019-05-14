Глава Конституционного суда Украины Cтанислав Шевчук был отправлен в отставку

14 Май 22:15 2019-05-14T22:15:26+03:00

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Судьи Конституционного суда Украины (КСУ) на закрытом заседании проголосовали за отставку его председателя Станислава Шевчука. Как сообщает агентство "Укринформ", за увольнение Шевчука проголосовали 12 судей из 18.

Новым главой Конституционного суда Украины стала Наталья Шаптала. Свои голоса за нее также отдали 12 судей.

Ранее комиссия по вопросам регламента и этики КСУ постановила, что Шевчук должен покинуть свой пост в связи с совершением им дисциплинарного проступка и систематическим пренебрежением своими обязанностями. Судью, в частности, обвинили в издании издании незаконных распоряжений, политизации деятельности суда и игнорировании прав судей. Помимо этого, комиссия увидела в деятельности Шевчука признаки злоупотребления служебным положением, нецелевого использования бюджетных средств и вмешательства в работу судей.

Стоит отметить, что именно глава Конституционного суда проводит церемонию инаугурации избранного президента Украины в здании Верховной Рады. Предполагается, что церемония инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского состоится в ближайшее время. В штабе Зеленского, в свою очередь, назвали эту ситуацию казуистикой.

Ранее избранный президент Украины обратился к депутатам парламента страны с просьбой назначить инаугурацию на 19 мая. По его словам, уходящая власть пытается использовать время до вступления нового главы государства в должность, чтобы совершить ряд кадровых перестановок в своих интересах.

ИСТОЧНИК KP.RU