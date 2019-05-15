Песков о протестах в Екатеринбурге: Местные власти весьма корректно ведут разговор с населением

15 Май 13:35 2019-05-15T13:35:27+03:00

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Власти Екатеринбурга весьма корректно ведут разговор и с населением, и со строителями. Таким образом, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с протестами екатеринбуржцев против строительства храма в центре города, отметив, что жителям предлагались альтернативные площадки для скверов, для отдыха и досуга.

«Мы констатируем, что местные власти пытаются разобраться. По всей видимости эту работу надо продолжать», - заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что несанкционированные собрания «да еще с действиями, идущими вразрез с законом», - это не то, что можно одобрять, «это то, что делает необходимой определенную работу правоохранительных органов».

Напомним, в минувший понедельник, 15 мая, в Екатеринбурге начались протесты против строительства вокруг строительства храма на месте сквера в центре города. Противостояние защитников места для отдыха и сторонников церкви идет давно, но в последние двое суток возникла угроза прямого столкновения активистов. Минувшей ночью полиция задержала 23 граждан на месте несогласованной акции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/708763" frameborder="0"></iframe> Активистов, ночевавших в сквере у драмтеатра Екатеринбурга, задержала полиция.Видео: URA.Ru! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU