США приготовили для России новые санкции за Скрипалей

На фоне вердикта спецпрокурора Мюллера об отсутствии сговора Дональда Трампа с Кремлем из-за океана приходят новости о грядущих новых санкциях против России. Как передало в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, очередной проект рестрикций по «делу Скрипалей» согласовали в Госдепе и Минюсте и теперь его должен одобрить Белый дом.

Напомним, Вашингтон уже вводил в августе прошлого года санкции после отравления в Солсбери бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они, в частности, запрещали продажу России оружия, товаров и технологий двойного назначения. Тогда же Вашингтон в знак солидарности с Лондоном снова выслал российских дипломатов.

И пригрозил, что если Москва не даст гарантий неприменения химического и биологического оружия, то введет второй пакет. Куда более серьезный. Включая понижение уровня дипломатических отношений, ограничения на импорт и экспорт и приостановку полетов в США «Аэрофлота».

Пока никаких подробностей о том, тот самый ли это второй пакет или какой-либо еще, нет.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Юрий РОГУЛЕВ, директор Фонда изучения США им.Рузвельта в МГУ:

«Мюллер «перезагрузке» не поможет»

- Я уже потерял счет этим санкциям. В общей сложности их вводили против России уже более 60 раз. Насколько нынешние будут отличаться и что они будут собой представлять - пока сказать трудно. Но совершенно ясно, что обелившее Трампа расследование Мюллера не поспособствует «перезагрузке» отношений Москвы и Вашингтона. Республиканцы напротив начнут показывать, что никаких теплых чувств к России не питают, и готовы к самым жестким мерам.

Андрей КОРТУНОВ, гендиректор Российского совета по международным делам:

«Страшно не будет»

- Это могут быть как символические санкции - еще несколько человек внесут в черные списки, так и обещанный второй пакет. Но с учетом того, что мы знаем о выводах комиссии Мюллера, страшно не будет. Трамп отмылся от обвинений, находится на подъеме и не будет ссориться с Кремлем.

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