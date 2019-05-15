2019-05-15T20:28:22+03:00
Политика

Песков переадресовал Киеву вопрос об оставленных в Крыму вооружениях

Россия неоднократно предлагала Украине забрать технику, однако реакции не последовало
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украина никак не отреагировала на предложение России забрать оставленную в Крыму военную технику. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом вопрос о том, остается ли в силе сделанное предложение, представитель Кремля назвал некорректным, подчеркнув, что задавать его нужно "украинским визави".

"Навскидку не вспомню, были ли временные рамки, но никакой реакции не последовало вообще", - цитирует ТАСС Пескова.

Сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин еще в начале 2018 года предложил не только отдать Украине оставленную на полуострове военную технику, но и транспортировать ее до Одессы. В Киеве такую инициативу назвали "трюком" и отказались.

Тем временем, истребители и корабли продолжали ржаветь. Все эти пять лет они не получали никакого технического обслуживания и пришли в негодность. Председатель комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов пообещал утилизировать всю технику, если Киев не заберет ее до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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