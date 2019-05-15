2019-05-15T21:18:23+03:00
Политика

Россия возобновит прозводство ракетных двигателей РД-120

В настоящий момент проводится модернизация оборудования на НПО "Энергомаш"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ракеты "Зенит" более 30 лет изготавливались на украинском "Южмаше". Фото: Веленгурин Владимир Фотохроника ТАССРакеты "Зенит" более 30 лет изготавливались на украинском "Южмаше". Фото: Веленгурин Владимир Фотохроника ТАСС
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Россия возобновит производство ракетных двигателей РД-120, которые более 30 лет выпускались на Украине. Их изготовлением займется научно-производственное объединение "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос. Об этом сообщил мастер литейного цеха предприятия Владислав Паламарчук.

"В настоящее время происходит возобновление производства, его модернизация, улучшение каких-то характеристик, показателей для применения в составе новых российских перспективных ракет", - сказал специалист в ходе выступления, которое было опубликовано YouTube-канале НПО.

Напомним, что двигатель РД-120 был разработан советскими инженерами еще в 1985 году и с тех пор использовался во второй ступени ракеты-носителя "Зенит". Изначально производство велось на НПО "Энергомаш", однако потом его перенесли на Украину.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале 2019 года российская компания S7 Space отменила заказ на поставку 12 ракет "Зенит" из-за проблем с расположенным в США "Морским стартом".

Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит».

ИСТОЧНИК KP.RU

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