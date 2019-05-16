"Северный поток - 2": в Совфеде дали оценку словам канцлера Германии

СЕГОДНЯ 11:41 2019-05-16T11:41:35+03:00

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В Совете Федерации отреагировали на заявление канцлера германии Ангелы Меркель о Газовой директиве Еросоюза и ситуации вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2". По словам первого зампреда комитета по международным делам Владимира Джабарова, Германия - основной интересант этого проекта, так как немецкая промышленность зависит от российского газа.

"Ангела Меркель достаточно долго и настойчиво поддерживала интересы Украины. Но сейчас она это делает исключительно ради того, чтобы успокоить Киев и своих американских коллег, которые выступают против «Северного потока — 2». Меркель в скором времени уходит с политической сцены и сейчас хочет довести до ума российский проект", — сказал Джабаров RT.

По мнению сенатора, "Германия не будет настаивать на сохранении транзита" если после завершения проекта Россия прекратит поставки газа в Украину. Напомним, Ангела Меркель заявила, что Европейская комиссия не сможет остановить строительство российско-немецкого трубопровода "Северный поток — 2", несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС.

Газовая директива была принята в середине апреля 2019 года. Документ затронет работу морских газопроводов на территории стран-членов союза, однако распространяться он будет лишь на те проекты, которые завершат уже после принятия изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU