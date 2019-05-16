Меркель уверена, что Еврокомиссия не остановит "Северный поток-2"

СЕГОДНЯ 08:36 2019-05-16T08:36:25+03:00

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Европейская комиссия не сможет остановить строительство российско-немецкого трубопровода "Северный поток — 2", несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС. Такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель.

Она напомнила, что проект уже практически полностью утвержден, поэтому заблокировать его не получится.

"Новая Газовая директива дает Еврокомиссии больше возможностей для опротестования, однако и она не воспрепятствует проекту", - цитирует канцлера газета Handelsblatt.

По словам Меркель, ключевым моментом в этом вопросе остается Украина. В ФРГ считают, что Киев должен и дальше осуществлять транзит российского газа, несмотря на появление нового трубопровода.

Сайт kp.ru писал о том, что Совет ЕС окончательно утвердил поправки к Газовой директиве в середине апреля 2019 года. Документ затронет работу морских газопроводов на территории стран-членов союза, однако распространяться он будет лишь на те проекты, которые завершат уже после принятия изменений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696791" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU