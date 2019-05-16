Суд отклонил жалобу на арест экс-главы отдела ФСБ Черкалина
Московский окружной военный суд признал законным арест бывшего начальника одного из отделов Федеральной службы безопасности полковника Кирилла Черкалина, который обвиняется в получении взятки в размере 850 тысяч рублей.
Адвокат экс-сотрудника ФСБ требовал незамедлительно освободить мужчину из-под стражи, поскольку решение о его заключении якобы было преждевременным и необоснованным. Также сторона защиты просила закрыть заседание от СМИ, но суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.
Само постановление об аресте было оставлено без изменений. Апелляционную жалобу судья Олег Москвитин отклонил, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что Черкалина и двух его сообщников задержали 25 апреля, а уже на следующий день полковника поместили под стражу на два месяца. По версии следствия, он на протяжении десяти лет курировал российские банки и другие финансовые структуры.
ИСТОЧНИК KP.RU