Песков о строительстве храма в Екатеринбурге: речь идет о благоустройстве сквера

СЕГОДНЯ 13:01 2019-05-16T13:01:49+03:00

В Екатеринбурге четвертый день не стихают акции протесты против строительства храма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представитель Кремля опроверг информацию о том, что есть большой план застройки парковой зоны [видео]

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В Кремле связывались со строительной компанией, которая планирует строить храм в Екатеринбурге и выяснили, что речь идет о работах по благоустройству этой парковой зоны. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что речь не идет о плане застройки, предусматривающий другие здания.

«Информация о том, что храм является лишь составной частью большого плана застройки и что там предусмотрены другие здания и центры, не соответствует действительности», - заявил представитель Кремля.

«Насколько нам известно, там идет разъяснительная работа, продолжается диалог с теми, кто хочет этот диалог вести. Будем надеяться, что этот диалог продолжится и в результате диалога будут даны все необходимые разъяснения», - добавил Песков, отметив, что задержание участников протестов оправдано, когда речь идет о провокациях.

Ранее Песков сообщил, что в Кремле следят за протестами в Екатеринбурге, отметив, что власти города весьма корректно ведут разговор и с населением, и со строителями, предлагая альтернативные площадки для сквера.

Напомним, в минувший понедельник, 15 мая, в Екатеринбурге начались протесты против строительства храма на месте сквера в центре города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/708535" frameborder="0"></iframe> Хронология конфликта горожан и охраны РМК в споре за сквер у Драмтеатра.Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU