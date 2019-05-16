"Газпром" сам достроит "Северный поток-2" в случае введения санкций

СЕГОДНЯ 14:12 2019-05-16T14:12:42+03:00

Проект будет завершен, даже если застройщики больше не смогут над ним работать Фото: REUTERS

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"Газпром" сможет сам достроить газопровод "Северный поток-2", если Соединенные Штаты все же введут санкции в отношении компаний-застройщиков. Об этом заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский сообщил на полях международной конференции "Перспективы энергетического сотрудничества России и ЕС. Газовый аспект".

"Экономическое положение "Газпрома", которое находится в публичной плоскости, - оно позволяет самостоятельно завершить реализацию этого проекта, включая все, что потребуется", - цитирует ТАСС политика.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в американском Сенате был представлен законопроект, предлагающий наказывать санкциями всех участников строительства "Северного потока-2". Речь идет о заморозке активов на территории США и запрете на въезд в страну. Под удар могут попасть компании, сдающие в аренду морские суда, инвесторы, страховщики и сами застройщики, в частности, швейцарская Allseas и итальянская Saipem.

Эксперты же считают, что у американцев уже не получится создать серьезные трудности реализации этого российского-немецкого проекта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696791" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU