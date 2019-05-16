В букмекерских конторах Лазареву пророчат не ниже третьго места на «Евровидении-2019»

16 Май 17:30 2019-05-16T17:50:49+03:00

Шансы Сергея Лазарева на победу оцениваются, как очень высокие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У россиянина хорошие шансы, но многие клиенты прогнозируют, что победу могут одержать представители Франции, Нидерландов или Швеции

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Букмекеры принимают ставки на победу Сергея Лазарева на «Евровидении -2019». Его шансы очень высоки, прогнозируется, что он точно войдет в тройку финалистов, а возможно, займет первое место.

В четверг вечером, 16 мая, в Тель-Авиве состоится второй полуфинал, где россиянин исполнит свою композицию. Он выйдет на сцену под номером 13. Композиция Scream будет лирической, а на сцене появится целых восемь Лазаревых, правда в цифровом варианте.

По версии букмекеров, пока Сергея Лазарев закрепился на третьем месте. Коэффициенты зависят от многих показателей. Учитывается мнение рынка, экспертов, ажиотаж поклонников.

- Учитывается также опыт, медийная популярность, успех в предыдущих турах. Коэффициенты на победителя формируются в соответствии с оценками зрителей и успехом исполнителей в полуфинале, - рассказал ИА «НСН» президент букмекерской компании BingoBoom Константин Макаров.

Музыкальные критики ведут свою статистику успехов и промахов конкурсантов. Пока высоко оцениваются не только шансы россиянина, но и его конкурентов: исполнителей Дункана Лоуренса из Нидерландов, Джона Лундвика из Швеции и Билала Ассани из Франции.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709157" frameborder="0"></iframe> Сергей Лазарев призвал голосовать за него в полуфинале Евровидении.Елена БОДУЭН

ИСТОЧНИК KP.RU