Рудковская назвала страны, которые могут вырвать победу на "Евровидении-2019" у Сергея Лазарева

15 Май 20:54 2019-05-15T20:54:03+03:00

У Сергея Лазарева очень хорошие шансы на победу на "Евровидении -2019" Фото: Елена БОДУЭН

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Популярный российский продюсер Яна Рудковская оценила шансы Сергея Лазарева на победу в конкурсе "Евровидение -2019". По ее мнению, у нашего кандидата есть все основания полагать, что он займет почетное место на пьедестале, но пока рано расслабляться. Прошел только первый полуфинал, в четверг, 16 мая, будет второй, во время которого выберут вторую десятков участников.

Из первой конкурентами могут стать только представительницы Австралии и Сербии, уверена Рудковская. А вот завтра борьба будет жестче, так как на сцену выйдут много парней. Они могут составить конкуренцию россиянину.

- В этом году [на конкурсе] много мальчиков из разных стран, у которых есть песни, которые легко напеть и которые считаются хитами в их странах, а также в других европейских странах. Это единственное, что может помешать Лазареву, - сказала продюсер ФАН.

Песни многих исполнителей стали хитами еще до «Евровидения -2019». А это значит, что их любят и поют во многих странах мира. Среди тех, кто может вырвать победу у россиянина, Рудковская назвала кандидатов от Италии, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Франции, Австралии и Сербии.

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ИСТОЧНИК KP.RU