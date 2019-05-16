2019-05-16T18:16:21+03:00
Общество

Первый канал изменит систему голосования на проекте «Голос.Дети»

Это произойдет до старта нового сезона
Елена АКИМОВА
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После победы в шоу "Голос.Дети" Первый канал принял решение поменять систему голосования на проектеПосле победы в шоу "Голос.Дети" Первый канал принял решение поменять систему голосования на проекте
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Первый канал принял решение заменить действующую систему голосования на проекте «Голос.Дети». Это произошло после того, как стало известно о накрутке голосов за победительницу шестого сезона, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова.

Проверка показала, что за девочку отправляли сообщения с «левых» телефонов. Это стало основным аргументом в пользу того, чтобы поменять принцип выбора победителя. В разработке новой системы голосования помогут специалисты компании Group-IB, которая выявила подлог. На телеканале отмечают, что произошедшее никогда не должно повториться, больше никто не сможет управлять зрительским голосованием.

Столь пристальное внимание Микелле Абрамовой было оказано после того, как она победила на конкурсе с огромным отрывом. Она набрала 56,5% голосов, в то время как Ержан Максим всего 27,9%. Это показалось странным не только зрителям, но и организаторам конкурса. В настоящий момент было решено аннулировать итоги голосования. Полный отчет о выявленных нарушениях компания Group-IB предоставит в конце мая, сообщает телеканал «360».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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