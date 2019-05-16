Появилось видео дочери Алсу с финалистом шоу "Голос. Дети"
Дочь Алсу спела дуэтом с финалистом шоу "Голос. Дети" Ержаном Максимом. Видео размещено на канале официального сообщества Алсу.
Победительница шестого сезона детского "Голоса" Микелла Абрамова вместе с Ержаном Максимом, который занял второе место, спела совместную песню. На видео дети исполняют пронзительную композицию о любви.
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Микелла и Ержан.Запись в студии 2019 год
Ранее Ержан Максим рассказывал, что общается с Микеллой. Певец, по словам его мамы, расстроился из-за того, что занял второе место. Но несмотря на разгоревшийся скандал после финала, уроженец Казахстана с теплотой отзывается о своей сопернице и победительнице шоу Микелле Абрамовой.
Юные музыканты подружились во время съемок вокального конкурса. Дети переписывались в общем чате, где обсуждали шоу. А теперь они продолжили общение и после финала. "Объявление победителя не повлияло на наше общение. Мы переписываемся", - отметил маленький музыкант.
После участия в музыкальном конкурсе талантливого мальчика пригласили в британское телешоу X-Factor. "Да, у нас было такое предложение, - подтвердила «КП» мама Ержана. - Но мы вынуждены отказаться. В этом году так. У нас много работы и впереди концерты. К тому же Ержан пропустил много уроков, необходимо наверстывать". В ближайшее время парня отправят на курсы английского языка, чтобы он увереннее чувствовал себя при исполнении зарубежного репертуара.
Напомним, шоу "Голос. Дети" находится в центре скандала после сенсационной победы дочери Алсу, которую многие телезрители сочли несправедливой. Микелле Абрамовой устроили травлю в Сети. О ситуации с детским "Голосом" публично высказался гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Телеканал при поддержке компании Group-IB инициировал проверку результатов голосования. Скандал с дочкой Алсу прокомментировал и голландский создатель детского "Голоса". Компания Talpa Media заверила, что как только будут получены результаты проверки, они будут обнародованы.
Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?
ИСТОЧНИК KP.RU
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