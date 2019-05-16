Появилось видео дочери Алсу с финалистом шоу "Голос. Дети"

Дочь Алсу спела дуэтом с финалистом шоу "Голос. Дети" Ержаном Максимом. Видео размещено на канале официального сообщества Алсу.

Победительница шестого сезона детского "Голоса" Микелла Абрамова вместе с Ержаном Максимом, который занял второе место, спела совместную песню. На видео дети исполняют пронзительную композицию о любви.

Комментарии к ролику отключены, поэтому невозможно узнать о реакции подписчиков. О том, когда была произведена запись, информации также нет.

Микелла и Ержан.Запись в студии 2019 год

Ранее Ержан Максим рассказывал, что общается с Микеллой. Певец, по словам его мамы, расстроился из-за того, что занял второе место. Но несмотря на разгоревшийся скандал после финала, уроженец Казахстана с теплотой отзывается о своей сопернице и победительнице шоу Микелле Абрамовой.

Юные музыканты подружились во время съемок вокального конкурса. Дети переписывались в общем чате, где обсуждали шоу. А теперь они продолжили общение и после финала. "Объявление победителя не повлияло на наше общение. Мы переписываемся", - отметил маленький музыкант.

После участия в музыкальном конкурсе талантливого мальчика пригласили в британское телешоу X-Factor. "Да, у нас было такое предложение, - подтвердила «КП» мама Ержана. - Но мы вынуждены отказаться. В этом году так. У нас много работы и впереди концерты. К тому же Ержан пропустил много уроков, необходимо наверстывать". В ближайшее время парня отправят на курсы английского языка, чтобы он увереннее чувствовал себя при исполнении зарубежного репертуара.

Напомним, шоу "Голос. Дети" находится в центре скандала после сенсационной победы дочери Алсу, которую многие телезрители сочли несправедливой. Микелле Абрамовой устроили травлю в Сети. О ситуации с детским "Голосом" публично высказался гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Телеканал при поддержке компании Group-IB инициировал проверку результатов голосования. Скандал с дочкой Алсу прокомментировал и голландский создатель детского "Голоса". Компания Talpa Media заверила, что как только будут получены результаты проверки, они будут обнародованы.