В Сети опубликовали видео аварийной посадки SSJ-100 в Шереметьево
В Интернете появилось новое видео катастрофы самолета SSJ - 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Новое видео приземления SSJ-100.
На кадрах шокирующей записи видно, что лайнер при посадке несколько раз ударяется о взлетно-посадочную полосу, а позже загорается. Авиасудно продолжает движение по ВВП, а за ним остаются многометровые огненные следы.
Напомним, Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" запросил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. Самолет зашел на ВПП со второго раза. При приземлении загорелись двигатели лайнера и вся хвостовая часть оказалась в огне. В результате пожара погиб 41 человек, среди них один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что все члены экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 выписаны из больницы. На стационарном лечении остаются пять пострадавших в результате авиакатастрофы.
ИСТОЧНИК KP.RU