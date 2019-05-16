В Сети опубликовали видео аварийной посадки SSJ-100 в Шереметьево

16 Май 20:45 2019-05-16T20:51:24+03:00

На кадрах шокирующей записи видно, что авиасудно при посадке несколько раз сильно ударяется о взлетно-посадочную полосу, а позже загорается [видео]

Изменить размер текста: A A

В Интернете появилось новое видео катастрофы самолета SSJ - 100 в московском аэропорту Шереметьево.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709240" frameborder="0"></iframe> Новое видео приземления SSJ-100.

На кадрах шокирующей записи видно, что лайнер при посадке несколько раз ударяется о взлетно-посадочную полосу, а позже загорается. Авиасудно продолжает движение по ВВП, а за ним остаются многометровые огненные следы.

Напомним, Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" запросил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. Самолет зашел на ВПП со второго раза. При приземлении загорелись двигатели лайнера и вся хвостовая часть оказалась в огне. В результате пожара погиб 41 человек, среди них один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что все члены экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 выписаны из больницы. На стационарном лечении остаются пять пострадавших в результате авиакатастрофы.

ИСТОЧНИК KP.RU