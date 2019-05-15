Все члены экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 выписаны из больницы

15 Май 17:31 2019-05-15T17:31:42+03:00

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Все четверо членов экипажа, пострадавшие при возгорании самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту "Шереметьево", были выписаны из больницы в среду, 15 мая. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения России.

"После сегодняшней выписки четырех членов экипажа из НИИ Склифосовского там остается один пациент в тяжелом состоянии, с положительной динамикой", - заявили в пресс-службе ведомства.

Таким образом количество находящихся на стационарном лечении пострадавших при авиакатастрофе сократилось до пяти человек. Четверо из них остаются в НИИ Вишневского - состояние троих близко к удовлетворительному, а один находится в состоянии средней тяжести, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что 6 мая 2019 года при аварийной посадке в "Шереметьево" загорелся борт рейса Москва-Мурманск. В момент ЧП в салоне самолета находились 78 человек, выбраться из огня удалось лишь 37. Среди погибших 40 пассажиров и один бортпроводник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707229" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: Выживший пассажир выложил видео эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU