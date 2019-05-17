Глава МИД ФРГ: Россия останется в ПАСЕ

СЕГОДНЯ 14:17 2019-05-17T14:17:54+03:00

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На сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Это дает россиянам право обращаться в Европейский суд по правам человека, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Хорошо, что мы достигли договоренности о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы. В особенности потому, что это сохраняет право миллионов россиян обращаться в Европейский суд по правам человека», – сообщил МИД ФРГ на официальной странице в Twitter.

Как писал ранее сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от своих финансовых обязательств и слова о том, что российская делегация намерена покинуть Совет Европы является слухами. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Москва заинтересована в работе в ПАСЕ только на равноправных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU