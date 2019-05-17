СЕГОДНЯ 14:50 2019-05-17T14:52:33+03:00

11 композиций с нового альбома Rammstein слили в сеть до официального релиза

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Известная на весь мир рок-группа Rammstein впервые за десять лет выпустила новый альбом. Пластинка носит название группы. Об этом сообщается в профиле музыкантов в Instagram.

Альбом уже можно послушать и скачать на популярных площадках Apple Music, Spotify и "Яндекс.Музыке". Диск состоит 11 композиций, которые, к слову, слили в сеть еще до официальной премьеры.

Новый альбом Rammstein вышел после десятилетнего перерыва.

Напомним, рок-группа была образовалась в 90-е вокалистом Тиллем Линдеманном. Музыканты причисляют свои работы к жанру индастриал-метал. Выступления артистов всегда яркое шоу, за это их и любят поклонники. Мировую славу среди слушателей коллектив обрел благодаря трекам Feuer Frei, Mutter и Ich will.

В марте сайт kp.ru писал о неоднозначной работе группы - клипе на песню Deutschland. Эта композиция вошла в новый альбом.

ИСТОЧНИК KP.RU