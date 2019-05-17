Матвиенко: Москва готова вернуться к работе в ПАСЕ, но говорить о возвращении пока рано

СЕГОДНЯ 18:52 2019-05-17T18:52:17+03:00

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В случае обеспечения российской стороны права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Москва готова вернуться к работе в ассамблее, но говорить о возвращении пока рано, поскольку необходимо дождаться реализации принятого Комитета министров СЕ о равноправии всех делегаций. Соответствующие заявление сделала спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко после встречи турецким президентом Реджеп Тайипом Эрдоганом в пятницу, 17 мая.

«Сейчас нужно дождаться, как эти решения будут имплементированы Парламентской ассамблеей Совета Европы в ее регламент, в остальные документы. Мы будем внимательно за этим наблюдать, обсуждать и на основании этого уже принимать то или иное решение», - сказала спикер парламента, отметив, что «в любом случае, справедливость восторжествовала»

Напомним, 17 мая министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что на сессии Комитета министров Совета Европы была достигнута договорённость о том, что Россия останется в ПАСЕ. В свою очередь незадолго до этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва заинтересована в работе в ПАСЕ только на равноправных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU