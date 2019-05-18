2019-05-18T00:24:55+03:00
В мире

ВВС США показали видео испытаний двух сверхмощных авиабомб

Две гигантские авиабомбы GBU-57 сбросил стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Военно-воздушные силы США опубликовали видео, на котором показано испытание гигантских авиабомб GBU-57Военно-воздушные силы США опубликовали видео, на котором показано испытание гигантских авиабомб GBU-57Фото: YouTube
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Военно-воздушные силы США обнародовали запись испытаний двух своих сверхмощных авиабомб GBU-57 весом 13,6 тонн. Видеоролик опубликован на канале Ultimate Military Channe в YouTube.

Как писал сайт kp.ru, тяжелые проникающие боеприпасы GBU-57 последней модификации сбросил американский стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit – единственный самолет, который в состоянии перемещать по воздуху такой снаряд.

Эти противобункерные бомбы наводятся по GPS и способны проникать в землю на большую глубину – до 61 метра, а также пробивать 19 метров армированного железобетон, только боевая часть GBU-57 весит 2700 килограммов. Это самые мощные неядерные боеприпасы в арсенале американских военных.

Напомним, авиабомбы GBU-57 были разработаны в 2007 году для уничтожения подземных укреплений и военных объектов в Иране и Северной Корее. В январе прошлого года ВВС США объявили об их модернизации.

США испытали две сверхмощные авиабомбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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