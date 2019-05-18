Зеленский подготовил указ о роспуске Верховной рады и досрочных выборах
Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен распустить Верховную раду сразу после официального вступления в должность главы государства.
По данным украинского издания «Обозреватель», он уже подготовил указ, который предусматривает досрочное прекращение полномочий депутатов парламента восьмого созыва и внеочередные выборы в Раду. Документ датирован 20 мая – днем инаугурации будущего лидера Незалежной, а парламентские выборы назначены на 14 июля 2019 года.
«Кабинету министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов. Центральной избирательной комиссии обеспечить их подготовку и проведение», - цитирует «Обозреватель» текст указа.
Напомним, как писал сайт kp.ru, после долгих споров украинские депутаты, наконец, определились с датой инаугурации нового главы государства, ее назначили на 20 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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