2019-05-18T02:04:13+03:00
Политика

Зеленский подготовил указ о роспуске Верховной рады и досрочных выборах

Документ датирован 20 мая – днем инаугурации нового президента Украины [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Избранный президент Украины Владимир ЗеленскийИзбранный президент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен распустить Верховную раду сразу после официального вступления в должность главы государства.

По данным украинского издания «Обозреватель», он уже подготовил указ, который предусматривает досрочное прекращение полномочий депутатов парламента восьмого созыва и внеочередные выборы в Раду. Документ датирован 20 мая – днем инаугурации будущего лидера Незалежной, а парламентские выборы назначены на 14 июля 2019 года.

«Кабинету министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов. Центральной избирательной комиссии обеспечить их подготовку и проведение», - цитирует «Обозреватель» текст указа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после долгих споров украинские депутаты, наконец, определились с датой инаугурации нового главы государства, ее назначили на 20 мая.

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Из семи возможных сроков инаугурации Верховная рада выбрала понедельник — хотя избранному президенту больше нравилось воскресенье (подробности).

Верховная Рада объявила дату инаугурации Владимира Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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