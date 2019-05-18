2019-05-18T02:39:54+03:00
Политика

Мексика пообещала отменить «зеркальные» пошлины на товары из США

Таким образом в Мехико намерены ответить на решение Вашингтона об отмене повышенных тарифов на мексиканские сталь и алюминий
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Мехико и Вашингтон предпримут шаги, направленные на «предотвращение импорта стали и алюминия по демпинговым ценам»Мехико и Вашингтон предпримут шаги, направленные на «предотвращение импорта стали и алюминия по демпинговым ценам»Фото: REUTERS
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В Мехико оценили готовность Вашингтона отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики, пообещав ответить тем же – отказаться от ввозных тарифов на некоторые американские товары.

«США уберут все таможенные пошлины, которые ввели на импорт продукции из стали и алюминия из Мексики. Мексика со своей стороны обязуется отменить все пошлины, которые появились в качестве зеркальной меры в ответ на принятые правительством США решения», - говорится в заявлении мексиканского правительства.

В документе отмечается, что Мехико и Вашингтон предпримут определенные меры, чтобы «предотвратить импорт стали и алюминия по демпинговым ценам», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ответ на американские пошлины на импорт стали и алюминия Мексика ввела пошлины на несколько видов товаров из США: картошку, яблоки, свинину, сыр, виски и другие.

А в пятницу, 17 мая, стало известно, что Соединенные Штаты решили отменить ввозные пошлины на металл из Канады и Мексики в обмен на «борьбу» с транзитом стали и алюминия, произведенных в третьих странах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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