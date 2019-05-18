Мексика пообещала отменить «зеркальные» пошлины на товары из США
В Мехико оценили готовность Вашингтона отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики, пообещав ответить тем же – отказаться от ввозных тарифов на некоторые американские товары.
«США уберут все таможенные пошлины, которые ввели на импорт продукции из стали и алюминия из Мексики. Мексика со своей стороны обязуется отменить все пошлины, которые появились в качестве зеркальной меры в ответ на принятые правительством США решения», - говорится в заявлении мексиканского правительства.
В документе отмечается, что Мехико и Вашингтон предпримут определенные меры, чтобы «предотвратить импорт стали и алюминия по демпинговым ценам», передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в ответ на американские пошлины на импорт стали и алюминия Мексика ввела пошлины на несколько видов товаров из США: картошку, яблоки, свинину, сыр, виски и другие.
А в пятницу, 17 мая, стало известно, что Соединенные Штаты решили отменить ввозные пошлины на металл из Канады и Мексики в обмен на «борьбу» с транзитом стали и алюминия, произведенных в третьих странах.
ИСТОЧНИК KP.RU