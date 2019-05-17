США и Канада договорились отменить пошлины на алюминий и сталь

СЕГОДНЯ 22:37 2019-05-17T22:37:50+03:00

Меры могут быть вновь введены лишь в случае значительного превышения объемов торговли

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США и Канада договорились отменить введенные в отношении друг друга пошлины на поставки стали, алюминия и ряда других товаров. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, распространенном пресс-службой правительства одного из североамериканских государств.

Вашингтон и Оттава решили не только отменить пошлины, но и принять меры по предотвращению ввоза металлов, которые несправедливо субсидируются или продаются по демпинговым ценам. Также планируется начать борьбу с транзитом стали и алюминия, произведенных в третьих странах. С этой целью будет организован процесс мониторинга.

Если же импорт металлов значительно превысит исторические объемы торговли с учетом общей доли рынка, то страна-импортер может запросить консультации у страны-экспортера, а после еще и наложить пошлины в размере 25% и 10%.

"При этом страна-экспортер может вводить ответные меры только в этом секторе, то есть на алюминий, продукцию, содержащую алюминий, и сталь", - говорится в заявлении.

Сайт kp.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении протекционистского сбора на импортные сталь и алюминий в размере 25% и 10% в марте 2018 года. Канада вынуждена была принять ответные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU