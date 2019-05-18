2019-05-18T04:16:01+03:00
В мире

Экс-сотрудник ЦРУ получил 20 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Китая

Над бывшим разведчиком состоялся 17 мая в штате Вирджиния
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший сотрудник ЦРУ приговорен судом к 20 годам тюремного заключения и еще пяти годам пребывания под надзором после освобожденияБывший сотрудник ЦРУ приговорен судом к 20 годам тюремного заключения и еще пяти годам пребывания под надзором после освобожденияФото: REUTERS
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Суд в США приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу Китая бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) к 20 годам тюрьмы. Кроме того, после освобождения он должен будет еще пять лет находиться под особым надзором.

По версии следствия, экс-разведчик Кевин Мэллори во время службы в ЦРУ передал китайскому спецагенту некую секретную информацию, представляющую из себя «государственную тайну». А за это получил 25 тысяч долларов.

Это дело является частью опасной тенденции, когда с бывшими сотрудниками разведки США выходят на контакт представители Китая, и они предают свою страну и своих коллег», - заявил помощник министра юстиции США Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности.

Суд Восточного округа штата Вирджиния признал Кевина Мэллори виновным и вынес суровый приговор, передает ТАСС.

К слову, ранее сайт kp.ru писал, о другом экс-сотруднике ЦРУ Джерри Ли, который признался в работе на китайскую разведку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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