В штабе Зеленского заявили о его готовности к диалогу с Россией
Идеолог партии "Слуга народа" и предвыборной кампании избранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил о готовности нового украинского лидера сесть за стол переговоров с Россией, но при участии международных партеров.
"Позиция Владимира Александровича состоит в том, что он готов начать диалог, переговоры с агрессором <…>, но этот диалог будет при участии наших партнеров, и эти переговоры также ведутся в пределах нормандского формата [Украина, Россия, Германия, Франция], - сказал он в эфире телеканала «112 Украина».
При этом Стефанчук подчеркнул, что чтобы договариваться, нужно "начать говорить".
Ранее, как писал сайт kp.ru, Зеленский сам заявлял о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Также о возможности начать диалог с Россией заявляли советники избранного украинского лидера.
Напомним, что инаугурация победившего на выборах Зеленского состоится в понедельник, 20 мая. Начало церемонии запланировано на 10:00 утра.
Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.
ИСТОЧНИК KP.RU