2019-05-18T08:25:43+03:00
Политика

В штабе Зеленского заявили о его готовности к диалогу с Россией

При этом по словам советника Руслана Стефанчука, переговоры возможны только при участии «партнеров»
Марина ВЕНЦОВА
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Советник Зеленского заявил о его готовности к диалогу с РоссиейСоветник Зеленского заявил о его готовности к диалогу с РоссиейФото: REUTERS
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Идеолог партии "Слуга народа" и предвыборной кампании избранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил о готовности нового украинского лидера сесть за стол переговоров с Россией, но при участии международных партеров.

"Позиция Владимира Александровича состоит в том, что он готов начать диалог, переговоры с агрессором <…>, но этот диалог будет при участии наших партнеров, и эти переговоры также ведутся в пределах нормандского формата [Украина, Россия, Германия, Франция], - сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

При этом Стефанчук подчеркнул, что чтобы договариваться, нужно "начать говорить".

Ранее, как писал сайт kp.ru, Зеленский сам заявлял о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Также о возможности начать диалог с Россией заявляли советники избранного украинского лидера.

Напомним, что инаугурация победившего на выборах Зеленского состоится в понедельник, 20 мая. Начало церемонии запланировано на 10:00 утра.

Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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