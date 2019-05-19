Мэй сделает парламенту Великобритании "смелое предложение" по Brexit

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-19T12:30:57+03:00

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что предложит депутатам парламента страны новый вариант сделки по Brexit. Соответствующая статья была опубликована в газете Sunday Times.

"Когда проект соглашения о выходе из ЕС будет предложен на рассмотрение членам парламента, это будет новое, смелое предложение для депутатов в палате общин с улучшенным пакетом мер, который, по моему мнению, может получить поддержку", - говорится в материале.

Отмечается, что в число мер, предложенных Мэй, войдет дополнительная защита рабочих, поскольку глава правительства пытается пытается заручиться поддержкой некоторых членов парламента от лейбористской партии. Мэй также отметила, что рассчитывает на поддержку со стороны депутатов.

Изначально Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта этого года, однако после нескольких неудачных голосований в парламенте по этому вопросу сроки были перенесены на 31 октября. Очередное голосование было заблокировано на июнь.

ИСТОЧНИК KP.RU