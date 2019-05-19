Сирийская армия в одностороннем порядке прекратила огонь в провинции Идлиб

СЕГОДНЯ 13:28 2019-05-19T13:29:14+03:00

Также сообщается, что 18 мая боевые действия продолжаются в провинциях Хама, Латакия и Алеппо

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Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение огня в провинции Идлиб. Об этом в воскресенье сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Центр по применению враждующих сторон российской армии.

Сообщается, что в провинциях Хама, Латакия и Алеппо обстрелы позиций правительственных войск со стороны боевиков продолжаются; с 18 мая было зафиксировано 13 подобных нападений. В результате этих обстрелов трое сирийских военнослужащих получили ранения.

В настоящий момент провинция Идлиб находится под контролем ряда вооруженных группировок, часть из которых признана в России террористическими. Ситуация в регионе неоднократно обсуждалась на высшем уровне, в том числе в рамках встреч лидеров России, Ирана и Турции.

В мае этого года Россия заблокировала резолюцию Совета безопасности ООН по ситуации в провинции. Как заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков, данный документ являлся попыткой исказить ситуацию в Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU