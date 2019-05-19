2019-05-19T18:48:15+03:00
Политика

Команда Зеленского обнародовала программу инаугурации

Избранный президент Украины принесет торжественную присягу, а также встретится с иностранными делегациями [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Избранный президент Украины Владимир ЗеленскийИзбранный президент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации, которая запланирована на понедельник, 20 мая. В этот день у нового лидера Незалежной запланировано несколько мероприятий.

Так, с 10:00 по 11:00, как пишет украинское издание «Новое время», Зеленский в ходе торжественного заседания Верховной рады принесет присягу на верность украинскому народу.

Затем глава государства прибудет на церемонию представления командующих видами Вооруженных сил Украины, поднимет государственный флаг и вместе с супругой Еленой Зеленской начнет принимать глав иностранных делегаций, которые прибыли на церемонию инаугурации.

После этого, с 14:30 до 17:00, Зеленский проведет двусторонние встречи с главами делегаций в здании администрации президента на Банковой улице в Киеве.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, церемония инаугурации Владимира Зеленского состоится 20 мая в Киеве. По словам представителя МИД Украины Екатерины Зеленко, в церемонии примут участие президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии и Грузии, а также представители властей других стран. Между тем, Россия не была приглашена на данное торжественное мероприятие.

Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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