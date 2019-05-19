Сергея Лазарева в России встретили овациями
В ночь на воскресенье Россия опять разыграла, казалось, беспроигрышную карту для евросообщества - голосистого Сергея Лазарева, выступившего в финале международного музыкального конкурса. И снова убедить жюри стран-участниц быть объективными не удалось - 36-летний артист со своим «Криком» пришел третий. Судьи почти половины стран не дали нам баллов, тем самым убедив нас в очередной раз в необъективности системы. Но мы в своём артисте были уверены, да и сам он остался доволен своим выступлением.
Российские фанаты приготовили Лазарю большой сюрпризФото: Михаил ФРОЛОВ
Российские фанаты приготовили Лазарю большой сюрприз, устроив ему торжественную встречу в аэропорту «Шереметьево», куда певец прилетел вечером воскресенья.
Лазарев смутился, но, тем не менее, сделал селфи почти со всеми желающимиФото: Михаил ФРОЛОВ
Народ с плакатами и аплодисментами приветствовал Сергея, поблагодарив его за достойное исполнение и представление России на международной арене.
После «Евровидения» 36-летнего артиста встречали как народного герояФото: Михаил ФРОЛОВ
Конечно, Лазарев смутился, но, тем не менее, сделал селфи почти со всеми желающими, поблагодарил за колоссальную поддержку и поспешил наконец к любимому сыну Никите, который уже заждался своего папу-конкурсанта.
Фанатки в аэропорту Шереметьево собрались задолго до прилета своего кумира.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сергей, к слову, прилетел один - без своего ментора Филиппа Киркорова - поп-король вылетел более поздним рейсом. Несмотря на то, что все лавры достались Лазареву, мы уверены - Филипп доволен и своей работой, и его греческой «дрим тим», а так же чувствует высокую оценку проделанного со стороны профессионалов и зрителей.
Группа поддержки встречает Сергея Лазарева в аэропорту.Михаил ФРОЛОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU