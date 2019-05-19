СЕГОДНЯ 23:41 2019-05-19T23:41:20+03:00

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский принял участие в репетиции инаугурации, которая запланирована на понедельник, 20 мая.

«В правительственном квартале Киева проводят репетицию инаугурации избранного президента Владимира Зеленского», - говорится в сообщение «Общественного ТВ». Там также отмечается, что к зданию украинского парламента никого не пускают.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, церемония инаугурации Владимира Зеленского состоится 20 мая в Киеве. С 10:00 до 11:00 избранный глава государства торжественно принесет присягу в стенах Верховной рады. Затем новый президент Украины намерен встретиться с украинскими военными, а также провести переговоры в иностранными гостями, которые приедут на инаугурацию.

По словам представителя МИД Украины Екатерины Зеленко, в церемонии примут участие президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии и Грузии, а также представители властей других стран. Представители России на данное мероприятие приглашены не были.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU