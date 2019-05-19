2019-05-19T23:41:20+03:00
Политика

Зеленский принял участие в репетиции инаугурации

Торжественное мероприятие запланировано на 20 мая
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Зеленский принял участие в репетиции инаугурации. Фото: кадр из фильмаЗеленский принял участие в репетиции инаугурации. Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Избранный президент Украины Владимир Зеленский принял участие в репетиции инаугурации, которая запланирована на понедельник, 20 мая.

«В правительственном квартале Киева проводят репетицию инаугурации избранного президента Владимира Зеленского», - говорится в сообщение «Общественного ТВ». Там также отмечается, что к зданию украинского парламента никого не пускают.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, церемония инаугурации Владимира Зеленского состоится 20 мая в Киеве. С 10:00 до 11:00 избранный глава государства торжественно принесет присягу в стенах Верховной рады. Затем новый президент Украины намерен встретиться с украинскими военными, а также провести переговоры в иностранными гостями, которые приедут на инаугурацию.

По словам представителя МИД Украины Екатерины Зеленко, в церемонии примут участие президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии и Грузии, а также представители властей других стран. Представители России на данное мероприятие приглашены не были.

Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новак допустил возможность дефицита нефти на мировом рынке
В Германии перевернулся автобус с 74 пассажирами
Google приостановила поддержку Huawei после внесения ее в черный список
Порошенко уволил главу своей администрации Игоря Райнина
Прокуратура Австрии отказалась начать расследование в отношении бывшего вице-канцлера
Порошенко рассказал о самом обидном провале за годы президентства
Российских моряков с задержанного в Египте судна могут выслать из страны в ближайшее время
Европейский вещательный союз не будет аннулировать итоги Евровидения-2019
СМИ: недалеко от посольства США в Багдаде прогремел взрыв
Победитель Евровидения-2019 нарушил правила и может быть дисквалифицирован
Новак рассказал о переговорах с министром энергетики Саудовской Аравии
Захарова пообещала Бутиной, что МИД поможет в поиске средств на адвокатов
Кабмин Украины обжаловал решение суда о незаконной национализации Приватбанка
Президент Эстонии выступила против восстановления права голоса России в ПАСЕ
Глава Сбербанка: в России проведена большая работа по отстранению олигархов от власти
Команда Зеленского обнародовала программу инаугурации
В Москве у директора клуба «16 тонн» с парковки угнали Lexus
Посольство России: россиян нет среди пострадавших при взрыве в Каире
Греф рассказал о защите денег от воровства в Сбербанке
Эксперты назвали страны, в которые россияне стали реже летать
Миллер прокомментировал вероятность задержки строительства «Северного потока-2»
Россия и Белоруссия согласовали проект дорожной карты по урегулированию поставок нефти
Участница поп-группы Spice Girls госпитализирована с потерей зрения