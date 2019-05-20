Европейский вещательный союз не будет аннулировать итоги "Евровидения"

СЕГОДНЯ 09:39 2019-05-20T09:39:27+03:00

Организаторы знали о том, что Дункан Лоуренс опубликовал свою песню еще в 2017-м году, но решили все же допустить его к участию в конкурсе

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Европейский вещательный союз не будет аннулировать итоги конкурса "Евровидение-2019", победителем которого стал голландец Дункан Лоуренс. Об этом сообщил официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман.

Напомним, что представитель Нидерландов выступил на конкурсе с балладой Arcade, а позже пользователи соцсети нашли эту же самую песню на YouTube. Публикация датируется 2017-м годом, хотя, по правилам "Евровидения", композиция должна быть новой, выпущенной не раньше сентября 2018 года.

В Сети заговорили о возможном аннулировании итогов конкурса, тогда как в Европейском вещательном союзе не нашли никаких нарушений. Оказалось, что организаторы с самого начала знали о том, что в интернете есть ролик с песней Arcade, но всё равно допустили Лоуренса к участию. В ЕВС пояснили, что данная публикация в Сети не считается официальным выпуском песни, более того, до недавнего времени запись видели лишь несколько сотен человек, передает ТАСС.

"[Правила] существуют для того, чтобы препятствовать широкому распространению любой песни, так как это могло бы создать несправедливые преимущества в конкурсе", - заявил Гудман, подчеркнув, что композиция стала популярна лишь после "Евровидения".

Сайт kp.ru писал о том, что Россия на этом конкурсе заняла третье место. От нашей страны выступал Сергей Лазарев с композицией Scream. На второй строчке оказался конкурсант из Италии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709713" frameborder="0"></iframe> Лазарев снова взял бронзу.Сергей Лазарев занял третье место на Евровидении 2019. Певец говорит, что жюри не расположено ставить России высокий балл. Победу одержал Дункан Лоуренс, выступивший от Нидерландов с песней Arcade. Второе место занял итальянец Mahmood с композицией Soldi.

ИСТОЧНИК KP.RU