Европейский вещательный союз не будет аннулировать итоги "Евровидения"
Европейский вещательный союз не будет аннулировать итоги конкурса "Евровидение-2019", победителем которого стал голландец Дункан Лоуренс. Об этом сообщил официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман.
Напомним, что представитель Нидерландов выступил на конкурсе с балладой Arcade, а позже пользователи соцсети нашли эту же самую песню на YouTube. Публикация датируется 2017-м годом, хотя, по правилам "Евровидения", композиция должна быть новой, выпущенной не раньше сентября 2018 года.
В Сети заговорили о возможном аннулировании итогов конкурса, тогда как в Европейском вещательном союзе не нашли никаких нарушений. Оказалось, что организаторы с самого начала знали о том, что в интернете есть ролик с песней Arcade, но всё равно допустили Лоуренса к участию. В ЕВС пояснили, что данная публикация в Сети не считается официальным выпуском песни, более того, до недавнего времени запись видели лишь несколько сотен человек, передает ТАСС.
"[Правила] существуют для того, чтобы препятствовать широкому распространению любой песни, так как это могло бы создать несправедливые преимущества в конкурсе", - заявил Гудман, подчеркнув, что композиция стала популярна лишь после "Евровидения".
Сайт kp.ru писал о том, что Россия на этом конкурсе заняла третье место. От нашей страны выступал Сергей Лазарев с композицией Scream. На второй строчке оказался конкурсант из Италии.
Лазарев снова взял бронзу.Сергей Лазарев занял третье место на Евровидении 2019. Певец говорит, что жюри не расположено ставить России высокий балл. Победу одержал Дункан Лоуренс, выступивший от Нидерландов с песней Arcade. Второе место занял итальянец Mahmood с композицией Soldi.
ИСТОЧНИК KP.RU