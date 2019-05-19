«Почему голландцу разрешили выступить? Это большой вопрос!»: Яна Рудковская прокомментировала скандал с победителем «Евровидения»

Шумиха вокруг победителя "Евровидения 2019" голландца Дункана Лоуренса получила продолжение. Европейский вещательный союз заявил, что итоги "Евровидения" пересматриваться не будут. Организаторы песенного конкурса не стали отрицать, что песня голландца "Arcade" действительно была опубликована на Ютубе в 2017 году, что является грубым нарушением правил евросмотра. Но просмотры ролика Лоуренса они посчитали незначительными. А значит, по мнению европейского вещательного союза, никаких преимуществ эта публикация в Ютубе голландцу не дала.

Дункан Лоуренс исполняет песню Arcade в 2017 году.

По словам продюсера Яны Рудковской, которая пока единственная среди российских музыкальных менеджеров привезла в нашу страну «Евровидение», похожая ситуация была в 2008 году с Димой Биланом, когда артисту пришлось поменять балладу "Porque Aun TeAmo" на победную "Believe".

- Похожая история была у нас с Димой (Биланом) в 2008 году, когда мы купили для "Евровидения" песню "Porque Aun TeAmo", - вспоминает в беседе с «КП» Яна Рудковская. - Но когда песня была обнародована, разгорелся скандал, мол, хит ранее был исполнен другим певцом. Мы с Димой об этом не знали, нас обманул английский продюсер. Песню дисквалифицировали, сказали срочно поменять. И Дима полетел в Америку и записал "Believe". Нет худа без добра. За неделю Дима записал новую песню, которая принесла нашей стране победу на "Евровидении".

По мнению Яны Рудковской, голландец сохранит статус победителя «Евровидения».

- Когда Лоуренс обнародовал свою песню, кто-то написал в EBU про то, что это произведение было засвечено в Ютубе ещё в 2017 году. Но представители Лоуренса доказали EBU, что никаких преимуществ этот ролик артисту на дал: публикацию посмотрели всего 500 человек, - рассказывает «Комсомолке» Яна Рудковская. - И Лоуренс получил от EBU официальное разрешение на выступление с этой песней. Но вообще по правилам конкурса песня не должна быть обнародована. Почему они ему разрешили выступать? Это большой вопрос. Но тем не менее, разрешение было получено.

Думаю, никто аннулировать победу голландца не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Победителя "Евровидения 2019" голландца Дункана Лоуренса обвинили в нарушении главного правила конкурса

На "Евровидении", что ни год, то скандал. На сей раз вскрылся обман новоиспеченного победителя конкурса голландца Дункана Лоуренса, который покорил Европу своей балладой "Аrcade". (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Сергей Лазарев: "Я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы России нормально давали баллы"

В Тель Авиве закончилось «Евровидение». Российский участник евросмотра, Сергей Лазарев, занял третье место. И, как нам кажется, это при нынешних обстоятельствах очень хороший результат. Не так уж и много стран порадовали нас хорошими оценками. А жюри и вовсе будто в упор не замечало нашу страну, отдавая голоса будто рандомно. Тем не менее, мы - третьи. После окончания шоу мы дождались Сергея для того чтобы узнать его эмоции по поводу своего выступления (подробности)