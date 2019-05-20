Порошенко уволил Турчинова с должности секретаря СНБО

СЕГОДНЯ 00:32 2019-05-20T00:32:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александра Турчинова. Документ опубликован 19 мая на сайте главы государства.

"Освободить Турчинова Александра Валентиновича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, два дня назад глава СНБО подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента страны Петра Порошенко. Турчинов занимал эту должность с декабря 2014 года. С 23 февраля по 7 июня 2014 он исполнял обязанности президента. До этого десять лет был депутатом Верховной Рады Украины и избирался ее председателем.

Также со свой пост решил покинуть Глава МИД Украины Павел Климкин, который заявил о намерении принять участие в выборах в украинский парламент.

Инаугурация нового президента республики Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00. Избранный глава государства принесет присягу в парламенте перед депутатами.

ИСТОЧНИК KP.RU