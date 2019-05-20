Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за ее отношение к России

СЕГОДНЯ 10:10 2019-05-20T10:10:34+03:00

В Польше считают, что ФРГ должна вкладывать больше средств в армию Фото: REUTERS

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Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал Германию за то, что она не воспринимает Россию как угрозу. Дипломат напомнил, что ФРГ находится в зоне поражения расположенных в Калининграде ракет, однако Берлин, похоже, не обращает на это никакого внимания.

"Я думаю, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, поскольку многие немцы считают, что с Россией можно создать союз против США", — заявил Сикорский в интервью газете Welt.

По мнению экс-главы ведомства, немецким властям стоит серьезнее относиться к своей обороне и вкладывать больше средств в Вооруженные силы. Что касается "Северного потока-2", то здесь Германия уже давно поставила свои экономические интересы выше геостратегических интересов Европы, уверен Сикорский.

Сайт kp.ru писал о том, что большинство немцев действительно считают США большей угрозой, чем Россия или Китай. Опрос показал, что люди перестали доверять американскому президенту Дональду Трампу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696791" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU