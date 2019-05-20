2019-05-20T14:35:22+03:00
Политика

Песков: вопроса о принадлежности Крыма не существует

Представитель Кремля прокомментировал слова Зеленского о намерениях вернуть полуостров в состав Украины [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вопросов о попытках возвращение Крыма в состав Украины не существует, поскольку он является регионом России. Соответствующим образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявление новоизбранного украинского президента о желании вернуть полуостров.

«Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может: это один из регионов РФ», - сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что урегулирование ситуации на юго-востоке Украины Зеленский «может и должен решить» на основе плана минских договоренностей.Как писал сайт kp.ru Песков сообщил, что президент России Владимир Путин будет поздравлять новоизбранного главу Украины не со вступлением в должность, а с первыми успехами в деле урегулирования внутреукраинского конфликта.

О намерении возврата Крыма в состав Украины Зеленский сообщил В рамках своей речи на церемонии инаугурации, состоявшийся утром в понедельник, 20 мая.

Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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