Песков: вопроса о принадлежности Крыма не существует
Вопросов о попытках возвращение Крыма в состав Украины не существует, поскольку он является регионом России. Соответствующим образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявление новоизбранного украинского президента о желании вернуть полуостров.
«Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может: это один из регионов РФ», - сказал Песков.
Представитель Кремля также отметил, что урегулирование ситуации на юго-востоке Украины Зеленский «может и должен решить» на основе плана минских договоренностей.Как писал сайт kp.ru Песков сообщил, что президент России Владимир Путин будет поздравлять новоизбранного главу Украины не со вступлением в должность, а с первыми успехами в деле урегулирования внутреукраинского конфликта.
О намерении возврата Крыма в состав Украины Зеленский сообщил В рамках своей речи на церемонии инаугурации, состоявшийся утром в понедельник, 20 мая.
Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU