Песков прокомментировал видео, из-за которого вице-канцлер Австрии ушел в отставку

СЕГОДНЯ 13:27 2019-05-20T13:27:34+03:00

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Россия не имеет никакого отношения к видео с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, на котором политик говорит с иностранкой о «тайном финансировании» Австрийской партии свободы из-за рубежа взамен на доступ к государственным контрактам. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это не относится ни к Российской Федерации, ни к президенту, ни к правительству. Мы не знаем доподлинно, кто эта женщина, русская ли она, россиянка ли она, поэтому это история, которая не имеет и не может иметь к нам никакого отношения», - сказал представитель Кремля, комментирую героиню видеозаписи.

Напомним, в минующую субботу, 18 мая, вице-канцлер Австрии подал в отставку после того, как немецкие издания опубликовали видео с участием политика, которые свидетельствуют о возможных тайных сделках в обход австрийской счетной палаты. Позже австрийский канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о том, что в стране пройдут внеочередные выборы «в самое ближайшее время».

ИСТОЧНИК KP.RU