2019-05-20T13:37:09+03:00
В мире

Партия Тимошенко поддержала намерение Зеленского распустить Верховую раду

Замглавы председателя «Батькивщины» заявил, что уже давно надо было распустить украинский парламент
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТимошенкоЛидер партии «Батькивщина» Юлия ТимошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Распустить Верховную Раду восьмого созыва надо было уже давно. Соответствующие заявление сделал заместитель председателя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев, поддержав намерения новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского.

«Уже давно надо было распустить парламент, но многие делали все возможное, чтобы этого не произошло, хотя законных оснований не допустить роспуск парламента нет», — сказал Соболев.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в рамках своей речи на церемонии инаугурации, состоявшийся утром в понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский сообщил о том, что он распускает Верховную Раду восьмого созыва, а также попросил украинских депутатов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, а также закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, отметив, что он не понимает правительство Украины.

Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить "газовые" переговоры с РФ
Песков прокомментировал итоги Евровидения
Песков: вопроса о принадлежности Крыма не существует
Власти Эквадора передали США личные вещи Ассанжа
Сингапурский лайнер экстренно приземлился в Индии из-за задымления
Защита Кокорина обжаловала приговор Пресненского суда
Пробный поезд запустили на Некрасовской ветке столичного метро
Меркель поздравила Зеленского со вступлением в должность президента Украины
Колокольцев напомнил курсантам критерии эффективности полиции
Около 870 человек эвакуированы из школы на севере Москвы
Песков прокомментировал видео, из-за которого вице-канцлер Австрии ушел в отставку
Российские силы ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим
Министр обороны Украины подал рапорт об отставке
Три человека погибли в результате обрушения крыши бара в Китае
Глава отдела полиции в Чехове задержан по подозрению в мошенничестве
Кремль: Путин поздравит Зеленского не с инаугурацией, а с успехами в урегулировании в Донбассе
Прокуратура Турции выдала ордер на задержание 249 сотрудников МИД
Швеция запросила ордер на арест Ассанжа
Килиан Мбаппе намекнул на возможный уход из ПСЖ
Виталий Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде