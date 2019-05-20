Партия Тимошенко поддержала намерение Зеленского распустить Верховую раду

СЕГОДНЯ 13:37 2019-05-20T13:37:09+03:00

Замглавы председателя «Батькивщины» заявил, что уже давно надо было распустить украинский парламент

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Распустить Верховную Раду восьмого созыва надо было уже давно. Соответствующие заявление сделал заместитель председателя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев, поддержав намерения новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского.

«Уже давно надо было распустить парламент, но многие делали все возможное, чтобы этого не произошло, хотя законных оснований не допустить роспуск парламента нет», — сказал Соболев.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в рамках своей речи на церемонии инаугурации, состоявшийся утром в понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский сообщил о том, что он распускает Верховную Раду восьмого созыва, а также попросил украинских депутатов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, а также закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, отметив, что он не понимает правительство Украины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709826" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU