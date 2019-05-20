2019-05-20T14:33:50+03:00
В мире

Власти Эквадора передали США личные вещи Ассанжа

В WikiLeaks заявили, что американские прокуроры «помогут себе», используя конфискованные у журналиста документы [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Власти Эквадора передали представителям США личные вещи АссанжаВласти Эквадора передали представителям США личные вещи АссанжаФото: REUTERS
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В нарушение международного права власти Эквадора передали представителям Соединенных Штатов юридические документы и личные вещи основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые были конфискованы в эквадорском посольстве после того, как журналист был задержан британской полицией. Соответствующие заявление сделали в WikiLeaks.

«Эквадор конфисковал имущество Ассанжа после его ареста. Теперь мы знаем, почему: передать их США в нарушение международного права. Подлое поведение Эквадора не ново, поскольку они уже несколько месяцев отправляют информацию об Ассанже в США», - говорится в сообщении, опубликованном WikiLeaks в Twitter, с добавлением о том, что «прокуроры США "помогут себе" при помощи личных вещей Джулиана Ассанжа».

Напомним, ранее сайт WikiLeaks заявил о том, что Министерство юстиции Соединенных Штатов пытается завести дело против Ассанжа на основании закона о шпионаже, который подразумевает высшую меру наказание в виде смертной казни. Однако ранее МИД Великобритании обещал Эквадору не выдавать журналиста, если ему будет грозить смертная казнь.

Кот Ассанжа смотрит запись его задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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