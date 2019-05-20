Лавров предложил Зеленскому начать разговор об обмене задержанных по принципу «всех на всех»

СЕГОДНЯ 16:48 2019-05-20T16:48:49+03:00

Глава российского МИД указал на то, что было бы правильно обратиться к положениям Минских соглашений

Изменить размер текста: A A

После вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского Москве и Киеву было бы правильно начать разговор об обмене задержанных по принципу «всех на всех». Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, указав на положения Минские соглашения, предусматривающих такой принцип обмена.

«Было бы правильно, по-христиански, начать с положения документов об обмене задержанными по принципу всех на всех», - сказал глава российского МИД, со ссылкой на достигнутые в Минске соглашения.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о том, президент России Владимир Путин будет поздравлять Зеленского не с вступлением в должность главы Украины, а с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Незалежной и с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений.

Напомним, Зеленский вступил в должность украинского президента утром в понедельник, 20 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709829" frameborder="0"></iframe> Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU