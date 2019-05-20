2019-05-20T16:48:49+03:00
Политика

Лавров предложил Зеленскому начать разговор об обмене задержанных по принципу «всех на всех»

Глава российского МИД указал на то, что было бы правильно обратиться к положениям Минских соглашений
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Лавров предложил Зеленскому начать разговор об обмене задержанных по принципу «всех на всех»Лавров предложил Зеленскому начать разговор об обмене задержанных по принципу «всех на всех»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

После вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского Москве и Киеву было бы правильно начать разговор об обмене задержанных по принципу «всех на всех». Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, указав на положения Минские соглашения, предусматривающих такой принцип обмена.

«Было бы правильно, по-христиански, начать с положения документов об обмене задержанными по принципу всех на всех», - сказал глава российского МИД, со ссылкой на достигнутые в Минске соглашения.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о том, президент России Владимир Путин будет поздравлять Зеленского не с вступлением в должность главы Украины, а с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Незалежной и с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений.

Напомним, Зеленский вступил в должность украинского президента утром в понедельник, 20 мая.

Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Премьер-министр Украины сообщил об уходе в отставку
С 2021 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда
На АЗС в подмосковном Серпухове произошел взрыв: погибли три человека
Курс евро снизился до 71,96 рубля
В Сбербанке рассказали о способах защиты от мошенничества через терминалы
Посольство России направит новую ноту в МИД Британии по «делу Скрипалей»
Сотрудник нефтехимической компании умер на юбилее супруги
Жена Владимира Зеленского завела аккаунт в Instagram
В финальной серии "Игры Престолов" обнаружены ляпы
ЦИК Украины: Суд не сможет остановить досрочные выборы после указа о роспуске Рады
Опрос: более четверти россиян сталкивались с аллергией на растения, пыльцу или пух
Зеленский подтвердил, что первым указом он распустит Верховную раду
После инаугурации первым среди зарубежных лидеров Зеленский примет президента Грузии
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах
МВД РФ предложило законодательно закрепить конфискацию авто у пьяных водителей
Студенты-целевики вернутся в вологодские вузы
В России растет спрос на автомобили с пробегом
В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить "газовые" переговоры с РФ